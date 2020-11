Défaut de paiement

Assurance Auto pour résilié non paiement

Les cas de résiliation pour non paiement sont trop nombreux et sont causés soit par des difficultés économiques ou juste un incident passager mais le problème le plus important est que votre contrat est résilié très vite et des fois sans que vous en soyez averti, ce qui peut entrainer de plus graves conséquences surtout en cas de contrôle routier.

Dans ce cas, la plupart des compagnies ne proposent qu’un fractionnement annuel sans tenir compte du fait que les clients n’ont pas forcément les moyens de payer de grosses sommes et spécialement pour ceux qui ont eux des impayés suite à une perte d’emploi. Rassurez-vous, nous prenons en considération tous ces détails et nous vous proposons des tarifs mensuels qui conviennent à votre situation.